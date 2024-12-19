На Камчатке начали расследование по факту пропажи самолета Ан-2

Фото: Максим Платонов

На Камчатке начали доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА «Новости».



— На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково — Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются, — говорится в сообщении.

Происшествие может быть квалифицировано как нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, предусмотренное статьей 263 УК РФ.

По предварительным данным, самолет Ан-2, летевший из Мильково в Оссору, выполнял коммерческий рейс с грузом и пропал сегодня с радаров. Предположительно, на борту находились три члена экипажа, пассажиров не было. Сработал аварийный датчик. Начата поисково-спасательная операция.

Дарья Пузикова