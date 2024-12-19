Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова арестовали до 17 февраля

Фото: Динар Фатыхов

Басманный суд Москвы принял решение до 17 февраля 2025 года арестовать гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает RT.



Как пишет ТАСС, Курбанову добавили статью о незаконном изготовлении взрывчатки. Ранее СМИ передавали, что ему предъявили обвинение по трем статьям — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Задержанный ранее проживал в Казани и вел обычную жизнь.

Напомним, Кириллов погиб вчера в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По факту его гибели завели дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома.



Сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста, впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова. Корреспондент назвал произошедшее «покушением», за что российский лидер его поблагодарил:

— Вы сказали «покушение». И я вам за это благодарен. Вы косвенно признали, что это теракт. Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих, — заявил Путин.

Галия Гарифуллина