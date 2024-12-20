Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 приостановлены из-за непогоды
Поисково-спасательная операция в районе пропажи самолета Ан-2 на Камчатке приостановлена на неопределенный срок из-за наступления темноты и ухудшения погодных условий, сообщила Росавиация.
— В связи с наступлением ночи и неблагоприятными погодными условиями в районе поиска, поисковые работы временно прекращены, — говорится в официальном сообщении Росавиации.
О пропаже Ан-2 стало известно 19 декабря, после чего началась спасательная операция и доследственная проверка Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ. Поиски затруднены из-за сложных погодных условий и рельефа местности, отметил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.