В Нижнекамске директору гостиницы, где в сауне скончался мужчина, вынесли приговор

Фото: Мария Зверева

Евгению Михайлову, директору нижнекамской гостиницы «Ял», где в сауне скончался мужчина, вынесли приговор. Об этом сообщает Chelny-biz.

Свою вину он признал. Нижнекамский суд назначил ему условное наказание сроком на один год со штрафом в 100 тыс. рублей.

В ноябре 2023 года в сауне произошел трагический случай — мужчина погиб после удара током. Тогда возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В ходе судебного разбирательства установили, что Михайлов, несмотря на отсутствие техобслуживания и ремонта, сдал сауну за 550 рублей в час.

В тот день компания из четверых мужчин пришла на поминки. Через десять минут после того, как они зашли в парилку, один из них решил спуститься и получил удар током. Затем спустились еще двое. Один из них получил разряд и ударился головой о полог и кафель.

Стоит отметить, что аналогичный инцидент случился буквально за несколько суток до этого, но тогда удалось избежать трагического исхода.



Дарья Пузикова