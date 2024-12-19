В Набережных Челнах семья отравилась угарным газом

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Сегодня в 6:20 в Набережных Челнах семья отравилась угарным газом. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

В результате происшествия пострадали мужчина 1957 года рождения и две женщины 1962-го и 1981 годов рождения. К отравлению привело отсутствие тяги в вентиляционной трубе дома.

— Последнее техобслуживание газового оборудования в доме на ул. Боровецкой проводилось 23 ноября 2023 года. В доме кроме газовой плиты установлен и котел. Напомним, газовое оборудование должно проверяться не реже одного раза в год, — подчеркнули в Госжилинспекции республики.

Напомним, с января по сентябрь в Татарстане из-за небезопасного использования бытовых газовых приборов произошло более 48 несчастных случаев. В результате них угарным газом отравились более 80 человек.

Галия Гарифуллина