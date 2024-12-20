ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе Вооруженных сил Украины по городу Рыльску.
По словам Хинштейна, украинские военные намеренно атаковали гражданские объекты. На место происшествия направлены и. о. председателя правительства Курской области Алексей Дедов и его заместители, а также все оперативные и аварийные службы.
Хинштейн находится в Москве на заседании Госсовета и выедет в Рыльск после его завершения.
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