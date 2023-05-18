По делу экс-главы казанского банка «Спурт» частично истекли сроки давности

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Два эпизода уголовного дела бывшего предправления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой могут быть прекращены по нереабилитирующим основаниям. Еще в 2022 году по ним истекли сроки давности, передает с заседания Вахитовского суда журналист «Реального времени».



На заседании адвокат обвиняемой Тахир Мансуров попросил суд приобщить ее заявления о согласии на прекращение данных эпизодов. Однако сама Даутова выступила против. «Даже арбитражный суд признал нас невиновными по первой инстанции», — отметила она и после согласования позиции с защитником осталась при своем мнении.

По данным «Реального времени», речь идет о двух эпизодах злоупотребления полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Первый касается погашения займов на 100 млн рублей, второй — выдачи кредитов самой Даутовой на 78 млн рублей. Впрочем, позиция защиты — эти средства банк не покидали.

Между тем представитель потерпевшего банка в лице АСВ Ильназ Багаутдинов сегодня против частичного прекращения преследования возражал. «В случае если будет прекращено, ходатайствуем, чтобы в решении суда было отражено — за нами остается право подачи гражданского иска по этим эпизодам», — заявил он.

Представитель прокуратуры Артем Николаев свою позицию по этому вопросу сегодня не озвучивал.

По ходатайству адвоката обвиняемой Тахира Мансурова к материалам дела приобщили весьма объемное заключение об оценке имущественного комплекса КЗСК и два определения Арбитражного суда. «В них содержатся суждения о причине банкротства КЗСК и «Спурта», — пояснил защитник.

Судья объявил перерыв для подготовки сторон к прениям.

Напомним, все обвинения против Даутовой связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикона». После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова