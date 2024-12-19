Бастрыкин проконтролирует ситуацию с нехваткой теплоснабжения в многоэтажке Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести расследование в связи с недостаточным тепласнобжением в многоэтажках Казани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

В СМИ появилась информация о проблемах с отоплением в многоквартирном доме, расположенном на улице Карла Маркса. В результате проведения ремонта в некоторых квартирах отсутствует коммунальный ресурс, что приводит к замерзанию жильцов. Среди пострадавших — семьи с детьми и пожилые люди. Обращения в управляющую компанию не дали результата.

Бастрыкин дал указание руководителю СК СУ по республике Валерию Липскому провести процессуальную проверку и представить отчет о результатах.



Дарья Пузикова