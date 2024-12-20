Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав детей-инвалидов в казанской школе

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по факту нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья в одной из школ Казани.

Поводом для проверки стало обращение жительницы Татарстана в социальных сетях, которая сообщила о длительной (более года) неисправности школьного автобуса, из-за чего дети-инвалиды, в том числе ее сын, не могут добираться до школы. Несмотря на многочисленные обращения родителей в администрацию школы, проблема остается нерешенной.

В настоящее время следственными органами Татарстана проводится процессуальная проверка. Ход проверки и исполнение поручения Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Рената Валеева