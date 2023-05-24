Водители с судимостью не смогут работать в такси и общественном транспорте с 1 сентября

Водители такси и общественного транспорта, не предоставившие до 1 сентября 2023 года справку об отсутствии судимости или преследования, будут уволены в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда, рассказала заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.



С 1 марта этого года запрещено привлекать к пассажирским перевозкам водителей, судимых по нескольким уголовным статьям. Речь идет о судимости за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности, средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности. Запрет касается и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства других стран ЕАЭС.

С 1 сентября в силу вступят специальные основания для запрета управления легковым такси. К ним относится недопуск к управлению такси тех, кто не отвечает хотя бы одному из перечня критериев, таких как наличие более трех неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения (кроме случаев, когда сроки уплаты штрафов истекли); непрохождение аттестации на знание местонахождения в регионе объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинских и образовательных организаций и др.; повторное лишение прав; арест за административные нарушения в сфере дорожного движения, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте 2023 года Минтранс России подготовил проект, согласно которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. Эксперты и агрегаторы такси отмечают, что инициатива Минтранса, связанная с ограничением времени работы таксистов, направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров.

В конце прошлого года Государственная дума приняла закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ закрепляет такие понятия, как «легковое такси», «заказ легкового такси», «служба заказа легкового такси» и так далее.

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Маргарита Головатенко