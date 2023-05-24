Премьер-министр Грузии озвучил последствия для страны в случае введения антироссийских санкций

Экономика Грузии будет уничтожена, если страна присоединится к антироссийским санкциям. Об этом заявил ее премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

— Евросоюз лишь за четыре дня торгует с Россией тем, чем мы торгуем за год. Смешно ведь? Наша доля во внешнем торговом обороте России составляет 0,3%, и в чем логика? Введение санкций против России уничтожило бы экономику, навредило бы нашим национальным интересам, интересам нашей страны, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что торговый оборот Грузии с Россией составляет менее $1 млрд.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе обе страны решили возобновить прямое авиасообщение. С 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.



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Айрат Назипов