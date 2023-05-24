Новости общества

16:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«РИА Новости»: главком ВСУ Залужный получил травму головы при ракетном ударе

15:18, 24.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
«РИА Новости»: главком ВСУ Залужный получил травму головы при ракетном ударе
Фото: commons.wikimedia.org (Залужный — в центре)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту под Херсоном. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве.

— В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа, — сказал собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он прогнозирует, что продолжать службу Залужный больше не сможет.

В начале мая сообщалось, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также