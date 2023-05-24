«РИА Новости»: главком ВСУ Залужный получил травму головы при ракетном ударе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту под Херсоном. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве.

— В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа, — сказал собеседник агентства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он прогнозирует, что продолжать службу Залужный больше не сможет.

В начале мая сообщалось, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Все назначенные объекты были поражены.



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Айрат Назипов