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Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам Украины

15:26, 01.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам Украины
Фото: mil.ru

В ночь на понедельник, 1 мая, российские войска нанесли удар групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цель удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сказал Игорь Конашенков.

Таким образом Россия нарушила работу предприятий по выпуску боеприпасов и военной техники для ВСУ.

Фото: mil.ru

В субботу Министерство обороны сообщило, что «Южная» группировка Вооруженных сил России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 570 украинских военных и иностранных наемников, а также 24 единицы техники.

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Маргарита Головатенко
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