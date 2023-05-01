Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам Украины
В ночь на понедельник, 1 мая, российские войска нанесли удар групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цель удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сказал Игорь Конашенков.
Таким образом Россия нарушила работу предприятий по выпуску боеприпасов и военной техники для ВСУ.
В субботу Министерство обороны сообщило, что «Южная» группировка Вооруженных сил России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 570 украинских военных и иностранных наемников, а также 24 единицы техники.
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