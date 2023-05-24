Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и до +30 градусов

В среду, 24 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +28..+30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Временами они могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в четверг и пятницу, 25 и 26 мая, ожидается потепление до +33 градусов. Жара начнет спадать в выходные. Местами пройдут дожди.



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Татьяна Демина