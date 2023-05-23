Татарстанцев предупредили о сильном ветре 24 мая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в среду, 24 мая, вновь ожидается ухудшение погоды — сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу, сильный юго-восточный ветер возможен завтра днем. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Сильный юго-восточный ветер в Татарстане ожидается и сегодня, 23 мая. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В выходные, 27 и 28 мая, через республику пройдут атмосферные фронты и температурный фон постепенно снизится. Местами возможны дожди.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду установится переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до +31 градуса.

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Татьяна Демина