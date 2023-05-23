В Татарстане потеплеет до +33 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в четверг и пятницу, 25 и 26 мая, ожидается потепление до +33 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

И в четверг, и в пятницу в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков 25 мая не ожидается, а днем 26 мая местами возможен небольшой кратковременный дождь. Также прогнозируется ветер, порывы которого могут усиливаться до 16—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В среду, 24 мая, в Татарстане ожидается потепление до +32 градусов. Гидрометцентр также предупредил о сильном ветре порывами до 15—17 м/с.

В обзоре погоды от 22 мая говорилось, что 25 и 26 мая в Татарстане потеплеет до +32 градусов. Уже в выходные жара начнет постепенно спадать. Местами пройдут дожди.

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Татьяна Демина