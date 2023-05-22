На этой неделе в Татарстане потеплеет до +32 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на этой неделе сохранится теплая погода. Температуры воздуха продолжат расти и во второй половине семидневки достигнут +32 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

С 23 по 25 мая погода в Татарстане будет формироваться под влиянием антициклона. Осадки в этот период маловероятны.

Ночью во вторник, 23 мая, на востоке республики прогнозируется от +4 до +9 градусов, в западных районах — от +10 до +15°С. Днем воздух прогреется до 25—30°С.

В среду, 24 мая, в восточных района Татарстана ожидается до +8 градусов, в западных — до +17°С. Днем потеплеет до +26..+31°С.

Ночью в четверг, 25 мая, в Татарстане ожидается от +11 до +19 градусов. Днем температуры воздуха будут достигать +27..+32°С. В пятницу, 26 мая, сохранится аналогичная погода.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные, 27 и 28 мая, через республику пройдут атмосферные фронты и температурный фон постепенно снизится. Местами возможны дожди.

В полдень понедельника, 22 мая, в Татарстане зафиксировали от +25 до +28 градусов. Осадков сегодня не ожидается.

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Татьяна Демина