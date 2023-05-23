В Татарстане завели уголовное дело после появления информации об отказе врачей Буинской ЦРБ выехать на вызов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после появления информации о том, что сотрудники Буинской ЦРБ отказались ехать по вызову. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому 30 апреля сотрудники Буинской ЦРБ отказались ехать на вызов для оказания помощи мужчине, пострадавшему в ДТП в Дрожжановском районе, мотивировав это тем, что район за ними не закреплен, хотя до места происшествия дорога занимала 20 минут. В результате пострадавший скончался за несколько минут до приезда «скорой помощи», — рассказал он.

Проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана пьяный водитель стал виновником серьезного ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали 4 человека.

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Айрат Назипов