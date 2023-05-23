Пьяный водитель устроил ДТП со скорой в Зеленодольском районе Татарстана — пострадали 4 человека

Фото: Официальный Зеленодольск/t.me

В Зеленодольском районе Татарстана пьяный водитель стал виновником серьезного ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщают власти Зеленодольска в telegram-канале.

— 22 мая в 21.30 ч. В селе Айша 41-летний водитель, управляя а/м марки «Лада», двигаясь в направлении Зеленодольска, по предварительным данным, при развороте, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении, в результате чего совершил столкновение, — говорится в публикации.

В результате ДТП водитель легковушки, водитель и двое фельдшеров скорой помощи получили телесные повреждения и были доставлены в ЦРБ Зеленодольска.

Фото: Официальный Зеленодольск/t.me

Водитель легковушки в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули в мэрии.

27 апреля на 43-м километре автодороги Казань — Оренбург произошла крупная авария: столкнулись «Газель» и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Газели», фельдшер скорой, пациент скорой.

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Айрат Назипов