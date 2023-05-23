Детский лагерь Татарстана в Крыму продолжит работу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Этим летом детский оздоровительный комплекс Татарстана «Ак Барс» продолжит работу в Крыму, власти которого ввели режим среднего уровня реагирования. Об этом рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева на брифинге в кабмине.

— Не планируется приостановить деятельность лагеря в Крыму, — заверила она.

Что касается падения спроса на путевки в лагеря Черноморского побережья, то Лейла Фазлеева подтвердила, «снижение интереса» было. При этом она обратила внимание, их приобретать родители начинают ближе к сезону.

— Соответственно сегодня первые смены лагерей в доступе. Цены обозначены. Путевки выкупаются, и мы видим, что спрос на эти путевки начинает расти. Каждый день идут продажи, — заявила вице-премьер.

Лейла Фазлеева обратила внимание, что режим среднего уровня реагирования в Крыму не предполагает отмену оздоровительной кампании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это предусматривает учет тех требований к сервисным службам региона и нашего, и Крыма в организации летнего отдыха и оздоровления. Соответственно, те задачи по обеспечению безопасности, те задачи, которые нужно выполнить, они идентичны тем задачам, которые ставятся перед нами и субъектов — Крымом, и федеральными службами, — сказала она.

Вице-премьер обратила внимание, что лагерь имеет абсолютно полную структуру для обеспечения полноценного безопасного отдыха детей.



Напомним, летом 2023 года на Черноморском побережье отдохнут 5,3 тысячи детей из Татарстана. В целом летней оздоровительной кампанией в республике охватят около 168 тысяч детей. У детей пользуются популярностью путевки в палаточные лагеря.

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Татьяна Демина