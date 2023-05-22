Жозеп Боррель: в новых антироссийских санкциях сомневается не только Венгрия

В необходимости введения нового пакета антироссийских санкций сомневается не только Венгрия. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Главы МИД ЕС обсудят в понедельник и новый блок санкций против России, и новый транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Там есть не только проблемы с Венгрией, есть возражения, которые другие страны также хотят обсудить, — передает его высказывания ТАСС.

Боррель также посетовал, что решения о санкциях в Евросоюзе все еще принимаются единогласно, а не квалифицированным большинством. По его мнению, это дает возможность любой стране ЕС остановить принятие общеевропейского решения, если оно ее чем-то не устраивает.

Фото: commons.wikimedia.org

— Очевидно, что мы из-за этого медленно принимаем решения, но что я могу сделать, — добавил он.

В начале мая Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый, 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. А на прошлых выходных стало известно, что Евросоюз включит в новый пакет санкций более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России.

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Айрат Назипов