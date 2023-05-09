Глава ЕК: новые санкции против России будут направлены на обход ограничений

Новый 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



— В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций, — сказала она в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Глава ЕК добавила, что возможности России «серьезно пошатнули» «посредством последовательного введения десяти пакетов санкций», сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев во вторник утром.

— Хорошо быть снова в Киеве, где ценности, которые дороги для ЕС, защищаются каждый день, — заявила она.

По словам главы ЕК, Киев — «это такое подходящее место, чтобы отметить День Европы». Урсула фон дер Ляйен также поприветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы.

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Маргарита Головатенко