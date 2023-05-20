Евросоюз намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России, сообщает ТАСС.



— В 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны, — отметила глава ЕК.

По ее словам, более 90 компаний зарегистрированы в Китае.

В начале мая Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

По оценке издания Politico, маловероятно, что страны Евросоюза (ЕС) смогут договориться о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко