Евросоюз намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против России
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру за обход ограничений против России, сообщает ТАСС.
— В 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны, — отметила глава ЕК.
По ее словам, более 90 компаний зарегистрированы в Китае.
В начале мая Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.
По оценке издания Politico, маловероятно, что страны Евросоюза (ЕС) смогут договориться о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из России.
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