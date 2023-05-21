Минобороны России: ВСУ потеряли на Артемовском направлении за сутки до 100 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Российские военные за сутки уничтожили на Артемовском направлении до 100 украинских военных и наемников. Об этом сообщает Минобороны страны.

Также в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск (украинское название Бахмут) перебрасывались подкрепления ВСУ. За сутки в районе города авиацией совершено 6 вылетов, артиллерия выполнила 69 огневых задач.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Вчера руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска в ДНР. По его словам, с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.



В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики (ДНР) за освобождение Артемовска.



Президент России Владимир Путин также поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся бойцы будут представлены к государственным наградам.



Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Артемовска, заявив, что «Сегодня он остается лишь в наших сердцах».



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Максим Кокунин