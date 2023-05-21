Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС России с освобождением Артемовска

Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил с освобождением Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

— Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все отличившиеся бойцы будут представлены к государственным наградам.

Фото: кадр видео/пресс-служба Евгения Пригожина

Вчера руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в ДНР. По его словам, с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.



В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики (ДНР) за освобождение Артемовска.



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Максим Кокунин