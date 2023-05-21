Президент Украины признал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».
Уточняется, что на полях саммита G7 в Хиросиме Зеленского спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева.
— Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах, — сказал он.
Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных сил с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся бойцы будут представлены к государственным наградам.
Вчера руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии под контроль города Артемовска (Бахмут) в ДНР. По его словам, с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку: за это время должны создать рубежи обороны, затем город передадут Минобороны. ЧВК вернется, когда России потребуется помощь.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики (ДНР) за освобождение Артемовска
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