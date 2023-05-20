Патриарх Кирилл отметил значимость вклада Татарстана в традицию мирного сосуществования православия и ислама

Фото: кадр видео

Россия — страна, которая не знает религиозных войн. Вклад Татарстана в эту традицию мирного сосуществования двух религий — православия и ислама — очень значителен, рассказал предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.

По его словам, для православных и мусульман на территории России точкой опоры является в первую очередь укорененность этих двух религий в национальной жизни населения.

— Мы не чувствуем по отношению друг к другу себя иностранцами или людьми, с которыми надо осторожно себя вести, потому что неизвестно, какая может быть реакция от твоих слов. Мы действительно на протяжении столетий вместе живем, вместе работаем, трудимся, — сказал патриарх.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань 18 мая. Вчера он также оценил опыт Казани во взаимодействии последователей разных религий.



Патриарх Кирилл провел встречу в казанском Кремле. На ней присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вчера в Казани состоялась встреча патриарха с председателем Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным.

20 мая патриарх Кирилл впервые посетил Болгарскую исламскую академию (БИА) в Татарстане, где встретился с государственными и общественными деятелями России и мусульманских стран.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко