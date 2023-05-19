Патриарх Кирилл встретился с председателем ДУМ Татарстана Камилем Самигуллиным

В Казани 19 мая состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным.



— Думаю, у России сегодня особая роль. Следует признать очень важным фактором также позицию нашего государства, которая по беспокоящим нас вопросам соответствует убеждениям наших традиционных религий — православия и ислама. Ведь бывало и так, что в угоду ложно понятой дипломатии многое подвергалось пересмотру, с тем чтобы понравиться другим. Но сейчас, благодаря независимой политике нашего государства и, конечно, благодаря личному участию нашего президента Владимира Владимировича Путина происходит расстановка правильных акцентов. Все это убеждает меня в том, что и на позицию нашего государства, несомненно, повлияла наша общая духовная традиция — та система ценностей, которую поддерживают и православные, и мусульмане, — поделился патриарх.

Он отметил, что, посетив Татарстан, в очередной раз убедился: «добрые отношения между православными и мусульманами формируются как в регионах, где православные составляют большинство, так и в регионах, где в большинстве — мусульмане».

— Выражаю надежду, что мы как духовные руководители наших общин будем делать все для того, чтобы эти отношения развивались, чтобы они содействовали консолидации нашего народа перед лицом тех вызовов, которые бросает нам сегодня окружающий мир.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань накануне. Сегодня он оценил опыт Казани во взаимодействии людей разных религий:

— Столица Татарстана — как, пожалуй, никакое другое место в России — зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа. В этом городе мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы.



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Маргарита Головатенко