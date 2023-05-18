Новости общества

23:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казань прилетел патриарх Кирилл

17:35, 18.05.2023 5
В Казань прилетел патриарх Кирилл
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прилетел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Патриарх Кирилл примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который сегодня открылся в Казани. Также в его планах посещение ряда объектов, встреча с представителями духовенства и проведение Божественной литургии в Соборе Казанской иконы Божией Матери.

О том, что в KazanForum примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Татарстан он посещает не в первый раз. В столицу республики он приезжал в 2021 году, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17:57
    Аллилуйя, с ракой Александра Невского или без?
    Ответить
  • Анонимно 18:15
    Мне кажется, только в России у форума с названием "Исламский мир" самый важный гость - глава РПЦ
    Ответить
    Анонимно 18:21
    Сюрр, конечно, для зиц-председателя Фунта
    Ответить
    Анонимно 18:36
    Зарубежные гости халяльного форума могут не понять, ему правильнее с Папой Римским где-то встречаться
    Ответить
  • Анонимно 18:19
    Кошерно ли это участвовать на халяльном форуме или только знаменитую тутырган таук по-Ахметзяновски откушать, которую днем с огнем не сыщешь в Москве? )
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также