В Казань прилетел патриарх Кирилл

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прилетел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Патриарх Кирилл примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который сегодня открылся в Казани. Также в его планах посещение ряда объектов, встреча с представителями духовенства и проведение Божественной литургии в Соборе Казанской иконы Божией Матери.

О том, что в KazanForum примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Татарстан он посещает не в первый раз. В столицу республики он приезжал в 2021 году, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.



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Татьяна Демина