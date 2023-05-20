В казанском Кремле началась встреча с патриархом Кириллом

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В казанском Кремле началась встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На ней присутствует раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Марат Хуснуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Вчера в Казани состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным.



— Думаю, у России сегодня особая роль. Следует признать очень важным фактором также позицию нашего государства, которая по беспокоящим нас вопросам соответствует убеждениям наших традиционных религий — православия и ислама. Ведь бывало и так, что в угоду ложно понятой дипломатии многое подвергалось пересмотру, с тем чтобы понравиться другим. Но сейчас, благодаря независимой политике нашего государства и, конечно, благодаря личному участию нашего президента Владимира Владимировича Путина, происходит расстановка правильных акцентов. Все это убеждает меня в том, что и на позицию нашего государства, несомненно, повлияла наша общая духовная традиция — та система ценностей, которую поддерживают и православные, и мусульмане, — поделился патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань 18 мая. Вчера он также оценил опыт Казани во взаимодействии последователей разных религий:

— Столица Татарстана, как, пожалуй, никакое другое место в России, зримым образом символизирует плодотворное взаимодействие людей разных убеждений, и православных, и мусульман, на благо нашей страны и нашего народа. В этом городе мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся для общей пользы.



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Максим Кокунин