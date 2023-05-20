Патриарх Кирилл впервые посетил Болгарскую исламскую академию в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл впервые посетил Болгарскую исламскую академию (БИА) в Татарстане, где встретился с государственными и общественными деятелями России и мусульманских стран, сообщает «РИА Новости».



Он провел встречу с государственными и религиозными деятелями России и ряда мусульманских стран. Во встрече приняли участие верховный муфтий России Талгат Таджуддин, президент Глобального совета толерантности и мира (ОАЭ) Ахмад бин Махаммад Аль-Джарван, генсек Всемирной организации по сближению масхабов Хамид Хавали Шахрияри (Иран) и другие.

В исламском вузе подчеркнули, что встреча религиозных лидеров будет служить делу мира и взаимопонимания между народами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань 18 мая. Вчера он также оценил опыт Казани во взаимодействии последователей разных религий.



Патриарх Кирилл провел встречу в казанском Кремле. На ней присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вчера в Казани состоялась встреча патриарха с председателем Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным.



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Маргарита Головатенко