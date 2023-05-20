По итогам 2022 года ВВП на душу населения в России приблизился к рекордному значению

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По итогам 2022 года ВВП на душу населения в России превысил $15 тысяч, тем самым достигнув рекордного уровня 2013 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Так, согласно данным МВФ, ВВП на душу населения увеличился за год на 22,3%, или $2,82 тысячи. Это значение стало максимальным уровнем с 2013 года, когда показатель составлял рекордные $15,93 тысячи.

Стоит отметить, что ВВП на душу населения также увеличивался и еще в 74 странах. Заметнее всего показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%).

Фото: Главное здание МВФ в Вашингтоне. ru.wikipedia.org

Позавчера глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП в стране в 2023 году может превысить 1,2%. Он отметил, что в I квартале 2023 года ВВП снизился на 1,9% в годовом выражении.

— Мы предполагали, что падение в I квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем роста экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим, — сказал он.



В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что рост ВВП России в текущем году может достичь 2%.



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Максим Кокунин