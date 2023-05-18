Максим Решетников: рост ВВП России в 2023 году может быть чуть выше 1,2%

Рост ВВП России в 2023 году может превысить 1,2%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Он отметил, что в I квартале 2023 года ВВП России снизился на 1,9% в годовом выражении. При этом в министерстве ожидали более мрачную картину.

— Мы предполагали, что падение в I квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В начале месяца сообщалось, что Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года. Страна по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на $2,3 триллиона, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю.



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Айрат Назипов