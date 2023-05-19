Рост ВВП России может достигнуть двух процентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рост ВВП России в текущем году может достичь 2%, что соответствует верхней границе прогноза Центробанка. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Первый квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте. У нас началось оживление потребительского спроса. У нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1—2%, в этом смысле это все вполне достижимо, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Вчера глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП в стране в 2023 году может превысить 1,2%. Он отметил, что в I квартале 2023 года ВВП снизился на 1,9% в годовом выражении.

— Мы предполагали, что падение в I квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем роста экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим, — сказал он.



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Максим Кокунин