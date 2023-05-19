Около 70 тысяч татарстанцев примут участие в первой в России федеральной фиджитал-лиге

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Около 70 тысяч школьников и студентов из Татарстана смогут принять участие в первой в России федеральной фиджитал-лиге для детей и молодежи, которую запускает «Движение первых», сообщили в пресс-службе движения в Татарстане.



Соревнования пройдут на трех уровнях. Школьный этап планирует провести в конце осени — начале зимы 2023 года, республиканский — в феврале 2024-го. Затем участники встретятся на Всероссийском финале в дни «Игр будущего».

Планируется запустить две лиги: первую — для учащихся средней школы, а вторую — для учащихся старшей школы и студентов колледжей. Соревнования проведут по трем дисциплинам: FIFA Volta и мини-футбол (в командах по семь человек); NBA2K и баскетбол 3 на 3 (по четыре человека); Dota 2/Counter-Strike и лазертаг/пейнтбол (по пять человек). Первые тестовые фиджитал-игры состоятся летом во время летних смен движения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани завершается международный турнир по фиджитал-футболу. Соревнования являются тестовыми в преддверии «Игр будущего». В турнире участвуют восемь команд из шести стран: России, Ирана, Уругвая, Аргентины, Сербии и Бразилии. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем выявляют сильнейшего на реальной мини-футбольной площадке.

Фиджитал-игры по футболу в Казани проходят в Казани с 16 по 19 мая. Их призовой фонд составляет 2,9 млн рублей.

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Маргарита Головатенко