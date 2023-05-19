В Казани завершается международный турнир по фиджитал-футболу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Академию тенниса, на площадке которой в эти дни проходит международный турнир по фиджитал-футболу. Об этом сообщает его пресс-служба.

Соревнования являются тестовыми в преддверии «Игр будущего». В турнире участвуют 8 команд из 6 стран: России, Ирана, Уругвая, Аргентины, Сербии и Бразилии. На первом этапе команды проводят матч в футбольном симуляторе, а затем выявляют сильнейшего на реальной мини-футбольной площадке.

Рустам Минниханов осмотрел соревновательные площадки фиджитал-игр, а также посмотрел матч за 3-е место между командами России и Уругвая.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Фиджитал-игры по футболу в Казани проходят в Казани с 16 по 19 мая. Их призовой фонд составляет 2,9 млн рублей.

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах. Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



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Айрат Назипов