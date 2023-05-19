Официальная статистика: в Татарстане подорожали макароны и курятина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 10 по 15 мая подорожали некоторые продукты питания: молоко, макароны и курятина, а также овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Не изменилась за указанный период средняя цена баранины (кроме бескостного мяса), ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Заметнее всего за указанный период в Татарстане подорожала свежая белокочанная капуста. Средняя цена увеличилась на 18,16% и составила на 15 мая 31,8 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цен за пять дней сложилась следующим образом:

куры (кроме куриных окорочков) — на 3,06%, до 159,44 руб./кг;

макароны из пшеничной муки высшего сорта — на 1,61%, до 66,18 руб./кг;

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,08%, до 61,16 рубля за литр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике выросли средние цены на сахар, черный байховый чай, соль, овощные консервы для детского питания, печенье, вермишель и пшено. Незначительно подорожала полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания, мороженая неразделанная рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, следует из данных Татарстанстата.



Выросли с 10 по 15 мая также средние цены на морковь — на 3,93%, до 42,82 руб./кг, и лук — на 3,77%, до 67,13 руб./кг. Столовая свекла подорожала на 2,4%, до 33,6 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина