В Татарстане вновь подорожала большая часть «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за пять дней выросли средние цены на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожала морковь, репчатый лук, свежая белокочанная капуста и столовая свекла.

Исключение, как и неделей ранее, составил картофель, средняя цена которого с 10 по 15 мая опустилась на 0,84%. Она составила 27,51 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лидером по росту средних цен среди продуктов «борщевого набора» вновь стала капуста. Она подорожала на 18,16%, до 31,8 рубля за килограмм.

Средняя цена моркови за неделю выросла на 3,93%, до 42,82 руб./кг, лука — на 3,77%, до 67,13 руб./кг. Столовая свекла подорожала на 2,4%, до 33,6 рубля за килограмм, подсчитали в Татарстанстате.

Напомним, в начале месяца свежая белокочанная капуста в республике подорожала на 10,92%, до 26,91 руб./кг. Средняя цена лука с 2 по 10 мая выросла на 9,7%, моркови — на 4,7%, а столовой свеклы — на 1,46%.

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Татьяна Демина