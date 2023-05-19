В ближайшие три года объем исламского финансирования может составить порядка 20 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В ближайшие три года объем исламского финансирования может составить порядка 20 млрд рублей. Об этом на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

По его словам, данная оценка является предварительной и не точной. Однако, как отметил Ведяхин, в настоящее время уже имеется большой спрос, который идет не только из Татарстана, но и из других регионов страны, где исповедуется ислам.

Он также рассказал, что сейчас банк активно участвует в разработке законопроекта о введении исламского банкинга в российских регионах.

— Конечно, без закона работать сложнее. Он нужен, чтобы стандартизировать те услуги, которые мы даем. Сейчас они полностью соответствуют российскому законодательству и отвечают всем требованиям шариата. Искренне надеюсь, что в будущем будет существовать конкуренция и другие банки заинтересуются этим направлением, — указал он.

Тема исламского финансирования является одним из главных направлений кредитной организации на этом форуме, она уже открыла в России первый офис исламского банкинга — в столице Татарстана. Ведяхин подчеркнул, что многие гости посмотрели и оценили его работу.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Также сегодня ученый-секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Рустем хазрат Нургалеев сообщил, что закон об исламском банкинге готов ко второму чтению в Государственной думе.

Напомним, законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга приняли в первом чтении в конце 2022 года. Помимо Татарстана, в эксперименте примут участие Башкирия, Чечня и Дагестан.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин рассказывал, что принять участие в эксперименте по исламскому банкингу планируют 14 компаний из Татарстана, Дагестана, Чечни и Башкирии. Из них 12 — это нефинансовые организации, то есть те, что не находятся в поле регулирования и надзора Банка России.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в начале мая рассказывал, что регионы России, в числе которых и Татарстан, могут приступить к тестированию исламского банкинга с 1 июля 2023 года. Документу осталось пройти в нижней палате парламента два чтения.



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Дарья Пинегина, Максим Кокунин