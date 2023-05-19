В ДУМ Татарстана сообщили, что закон об исламском банкинге готов ко второму чтению в Госдуме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закон об исламском банкинге готов ко второму чтению в Государственной думе. Об этом на пресс-конференции XIV Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил ученый-секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Рустем хазрат Нургалеев.

Эксперт Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте Руслан Халиуллин обратил внимание, что при разработке норм об исламском банкинге необходимо работать вместе с экспертами, учеными и муфтиятом. По его словам, многие стартапы позиционируют себя как исламский продукт, не проходя при этом должной экспертизы.

— Поскольку мы мусульмане, для нас важно, какие из этих интересных возможностей соответствуют нормам ислама, так как в договорах может быть прописано нечто такое, что им не соответствует, — сказал Руслан Халиуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга приняли в первом чтении в конце 2022 года. Помимо Татарстана, в эксперименте примут участие Башкирия, Чечня и Дагестан.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин рассказывал, что принять участие в эксперименте по исламскому банкингу планируют 14 компаний из Татарстана, Дагестана, Чечни и Башкирии. Из них 12 — это нефинансовые организации, то есть те, что не находятся в поле регулирования и надзора Банка России.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в начале мая рассказывал, что регионы России, в числе которых и Татарстан, могут приступить к тестированию исламского банкинга с 1 июля 2023 года. Документу осталось пройти в нижней палате парламента два чтения.



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Татьяна Демина