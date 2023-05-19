В Казани откроют мемориальную доску, посвященную изданию первого тиража Корана

Фото: realnoevremya.ruДинар Фатыхов (архив)

В субботу, 20 мая, в Казани состоится состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь издания в 1803 году в Казани Габдельгазизом Бурашевым в Азиатской типографии первого тиража Корана. Мероприятие начнется в 8.30 во дворе главного здания Казанского федерального университета.

В церемонии примут участие раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин, муфтий ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Текст Корана в двух и десяти томах напечатан в Азиатской типографии, помещение которой на сегодняшний день — часть восточного крыла главного здания КФУ. Книгу удалось напечатать на средства татарского издателя и содержателя типографии Габдельгазиза Бурашева при участии наборщиков-татар. Все это происходило в 1803 году.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Событие заложило основу традиции массового печатания Корана в Казани, который позднее получил известность как «Казан басмасы». Это первое печатное издание Корана в мусульманском мире, получившее научно-богословское признание и соответствовавшее стандарту «ар-Расм аль-Усмани». До этого Коран печатался в Европе и в Санкт-Петербурге.

В январе прошлого года в столице Татарстана начали писать новое издание Корана, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Написание одной страницы занимает два дня. С учетом проверки текста на работу уйдет не менее двух лет.



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Айрат Назипов