В Казани началось создание рукописного Корана к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

В Казани в среду, 12 января, начали писать новое издание Корана, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается в этом году.



В присутствии гостей муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил журналистам, что создание рукописного Корана поспособствует возрождению утерянной науки Ильм аль-Хатт, которая изучает правила написания арабских букв. Написание одной страницы занимает два дня. Так, с учетом проверки текста написание Корана займет не меньше двух лет.

За правильностью написания будет следить специальная комиссия, в состав которой входят богословы России и из зарубежных стран.

Муфтий Татарстана отметил, что опыт подготовки рукописного Корана существует в Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане, сообщает «Интерфакс».

Маргарита Головатенко