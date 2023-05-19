Рустам Минниханов: «В России рассматривают исламские государства в качестве приоритетных партнеров»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России рассматривают исламские государства в качестве приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров. Об этом заявил сегодня раис Татарстана на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он отметил, что страны Запада не смогли изолировать Россию. Примером этого являются представители более 80 иностранных государств, которые приехали в Татарстан для участия в KazanForum.

— В этих сложных условиях Россия продолжает проводить линию на построение многополярного мира, основанного на таких базовых принципах, как суверенное равенство государств, уважение их права самостоятельно выбирать модели развития социального, политического и экономического устройства, многообразие культур и цивилизаций, опора на понятные для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минниханов добавил, что Россия стремится укрепить всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами Организации исламского сотрудничества, уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности, способствуя продвижению межрелигиозного, межкультурного диалога и взаимопонимания, а также консолидации усилий в борьбе с исламофобией.

— Хотелось бы также привлечь ваше внимание к необходимости всемерно развивать сотрудничество между Россией и исламским миром в сфере образования, в т.ч. религиозного. Это будет способствовать лучшему пониманию религиозных ценностей в условиях глобализации и общецивилизационного кризиса. Важно наладить более тесные контакты между религиозными и светскими учебными заведениями России и государств-членов Организации исламского сотрудничества, включая регулярные студенческие и преподавательские обмены, — считает татарстанский лидер.

Он отметил, что также необходимо активизировать работу по привлечению молодежи к различным социально значимым акциям и инициативам.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов