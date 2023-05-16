Детский омбудсмен Татарстана предложила открыть комнаты для детей студентов в вузах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения. Как пишет RT, обращение было отправлено на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Как отметила Волынец, средний возраст женщин, родивших первого ребенка в России, в 2018—2022 годах составлял 26,75 года, второго ребенка — 30,5 года, третьего — 33,1 года. По ее словам, ситуацию осложняет то, что рождение второго и третьего ребенка приходится «на пик профессиональной реализации женщин».

Детский омбудсмен республики считает, что многие женщины отказываются от материнства или откладывают его на более поздний срок из-за желания получить образование и построить карьеру до рождения ребенка.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Чтобы исправить ситуацию, она предлагает создать детские комнаты при учебных заведениях. В таких комнатах должна быть организована услуга по уходу и присмотру за детьми, подчеркнула Волынец.

На прошлой неделе Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предложила государству стимулировать бизнес, который принимает на работу беременных и многодетных женщин. Идея заключается в том, чтобы дать работодателю различные льготы.

Два месяца назад Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Она говорила, что со всеми вопросами будущая мама обычно отправляется на прием к врачу акушеру-гинекологу, советы которого могут повлиять на ее решение. По мнению омбудсмена, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить ее.



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Айрат Назипов