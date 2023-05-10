Детский омбудсмен Татарстана предложила поощрять фирмы, берущие на работу беременных

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила государству стимулировать бизнес, который принимает на работу беременных и многодетных женщин. Как пишет «Газета.Ru» предложение она отправила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Детский омбудсмен считает, что с точки зрения закона беременные хорошо защищены, но из-за этого работодателям невыгодно, когда работница беременеет.

— Отсюда мы имеем картину: например, молодых женщин могут не брать на работу совсем или ставят условие, чтобы у нее не было детей на все время работы на данном предприятии, — заявила Волынец.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы изменить ситуацию, нужно создать другие условия, подчеркивает Волынец. По ее мнению, нужно стимулировать компании.

— Необходимо ввести меры поддержки бизнеса, поощряющие отправлять сотрудниц в декрет и сохранять за ними рабочие места. Работодатель, использующий труд беременных женщин, должен получать льготы от государства: отчисления в пенсионный фонд должны быть снижены на 30%, страховой тариф понижен на 10%, выплаты по медицинскому страхованию снижены на 10%, — предлагает она.

Два месяца назад Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Она говорила, что со всеми вопросами будущая мама обычно отправляется на прием к врачу акушеру-гинекологу, советы которого могут повлиять на ее решение. По мнению омбудсмены, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить ее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов