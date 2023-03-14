Детский омбудсмен Татарстана предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России может появиться регламент уведомления гинекологом пациентки о беременности. Соответствующее предложение в комитет Госдумы направила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Как напомнила Волынец, со всеми вопросами будущая мама обычно отправляется на прием к врачу акушеру-гинекологу, советы которого могут повлиять на ее решение. По ее мнению, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить ее.

— Когда женщина приходит в женскую консультацию для того, чтобы подтвердить наступление беременности, иногда ей с порога говорят: «Будем сохранять или прерывать?» Даже если женщина не планировала прерывать беременность, сама постановка вопроса как минимум может испортить настроение, максимум — женщина может начать думать в этом направлении, — приводит слова Волынец RT.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Она напомнила, что прервать беременность можно до 12 недель. Если такая инициатива исходит от женщины, то ей никто не вправе запретить, но склонять ее к аборту неправильно, добавила детский омбудсмен.

По ее мнению, врач должен рассказать женщине обо всех мерах поддержки как со стороны государства с момента ранней постановки на учет беременности, так и со стороны общественных некоммерческих организаций.

— В этой связи прошу вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу и рассмотреть вопрос об инициировании разработки рекомендаций (регламента) по сообщению пациентке о беременности, — говорится в ее обращении на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

На прошлой неделе министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил врачам Набережных Челнов отговаривать беременных женщин от решения сделать аборт. Он полагает, что такое решение поможет повысить рождаемость в городе.



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Айрат Назипов