Названа дата проведения последнего звонка в онлайн-формате для выпускников Казани

В Казани для выпускников 162 школ последний звонок пройдет в онлайн-формате 30 мая.

В этот день окончат школу более 6 тыс. выпускников.

Отмечается, что для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.

Также для выпускников сняли видеообращение с поздравлениями от мэра Казани Ильсура Метшина, победителей городского конкурса «Учитель года», лидеров олимпиадного движения.

Прямая трансляция будет вестись на youtube-канале BazaDM DOM Молодежи, а также в instagram-аккаунте МБУ «Подросток» и радиостанции «Русское радио» в Казани, передает пресс-служба мэрии Казани.

25 мая для выпускников школ проходила всероссийская акция «Последний звонок — 2020». Мероприятие было в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. С праздником учащихся поздравил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он опубликовал в соцсетях вдохновляющий ролик.