В Казани решили отменить общегородской последний звонок

Вместо городского праздника по случаю последнего звонка 26 июня в Казани состоится большой выпускной вечер, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Об этом на деловом понедельнике заявил начальник управления образования Ильнар Хидиятов. Он отметил, что подобное решение было принято, чтобы не сбивать выпускников с рабочего ритма перед экзаменами. Для выпускников последний звонок прозвенит только 23 и 25 мая на школьных линейках. В этом году в государственной итоговой аттестации примут участие около 17 тысяч учащихся.

Напомним, 25 мая Казань примет всероссийский молодежный фестиваль уличной культуры «Позитив улиц».

