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В Казани после стрельбы в школе не собираются сокращать учебный год и отменять последний звонок

17:02, 12.05.2021
В Казани после стрельбы в школе не собираются сокращать учебный год и отменять последний звонок
Фото: Максим Платонов

В Управлении образования Казани заявили, что не собираются сокращать учебный год и отменять последний звонок после стрельбы в гимназии, в результате которой погибли девять человек. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Также не планируется вводить дистанционный формат обучения для учащихся других школ, кроме гимназии №175, где произошла трагедия.

«14 мая и на следующей неделе школы и детские сады будут работать в штатном режиме. Во всех учреждениях образования усилены меры безопасности, в том числе проходной режим», — подчеркнули власти.

Напомним, школьники смогут вернуться в гимназию №175, где вчера произошла трагедия, после окончания следственных действий и завершения ремонта. На время работ ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в школах №171 и №174. Остальные ученики пока будут заниматься дистанционно.

ОбществоОбразование Татарстан
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