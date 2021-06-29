Сегодня в Казани пройдет общегородской школьный выпускной

Сегодня в Казани на территории стадиона «Ак Барс Арена» пройдет общегородской школьный выпускной. В этом году 191 школу закончили 6 099 одиннадцатиклассников.

Праздники начнется в 18.00. Для выпускников пройдет концерт представителей татарского инди-лейбла Yummy music — Ilgiz и «Оммаж», рэп-исполнителя Enaecash. Хедлайнерами мероприятия станут певец и блогер Ваня Дмитриенко и музыкальная группа RASA.

Традиционный школьный вальс исполнят 180 пар. Также в небо запустят сотню голубей.

Праздник завершится в 21.30 фейерверком, сообщает Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани.



На прошлой неделе Ozon раскрыл, какие наряды выбирают школьники Татарстана для выпускного вечера. Так, выпускницы отказались от платьев в пол, блесток и рюшей, вместо них они выбирают черные наряды.



Ольга Плешкова